I calciatori biancocelesti si complimentano con Immobile per la Scarpa d'Oro





Alla vigilia del match contro il Crotone in casa Lazio c’è anche spazio per celebrare la vittoria della Scarpa d’Oro di Ciro Immobile portata oggi a Formello dal bomber biancoceleste. Un successo di famiglia quello dell’attaccante campano come testimoniato dai tanti post dei calciatori biancocelesti. Attraverso i social Lucas Leiva ha voluto fare i complimenti ad Immobile attribuendogli anche i giusti meriti: “Orgoglioso di fare parte di questo momento con te Ciro Immobile. Dietro questa scarpa sicuramente ci saranno tante persone però senza la tua determinazione e sudore non avresti mai vinto. Complimenti bomber !!”. Poco dopo anche Luis Alberto si è voluto unire ai complimenti: “È un onore farne parte e condividere questo momento con te. Congratulazioni Ciro Immobile“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

