Mea culpa Piccinini: "Troppo poco risalto per Ciro Immobile"





Nella giornata di ieri, in Campidoglio, Ciro Immobile è stato insignito del premio della Scarpa D’Oro, conquistato al termine della scorsa stagione. Un riconoscimento prestigioso, al quale però, in diverse sedi, non è stato dato il giusto risalto considerando anche il fatto che il biancoceleste è il terzo italiano a ottenere questo premio ed è riuscito a battere la concorrenza di un grande campione come Lewandowski. Ed ecco che il giornalista Sandro Piccinini, ospite fisso del programma Sky Calcio Club, fa un mea culpa e con un tweet rimedia al suo mancato tributo alla Scarpa D’Oro 2020:

“Ha ragione chi dice che non sia stato dato il giusto risalto a Ciro Immobile e alla sua prestigiosa Scarpa D’Oro. Rimedio subito! È un trofeo importante e meritato, speriamo sia anche di buon auspicio per l’Europeo di Roberto Mancini”.

Ha ragione chi dice che non sia stato dato il giusto risalto a @ciroimmobile e alla sua prestigiosa #ScarpaDOro. Rimedio subito 😊 È un trofeo importante e meritato, speriamo sia anche di buon auspicio per l’Europeo di @robymancio 💪 pic.twitter.com/JMufpXMBeo — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) March 11, 2021

