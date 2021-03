SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Crotone





Dopo le sconfitte con Bologna e Juventus, la Lazio scende in campo domani alle ore 15:00: affronterà il nuovo Crotone di Serse Cosmi. I biancocelesti cercheranno di ottenere tre punti fondamentali per riavvicinarsi alle concorrenti per la zona Champions League, prima di affrontare in settimana il Bayern Monaco per il ritorno degli Ottavi di Finale. I rossoblù proveranno invece a continuare sulla scia della scorsa domenica, quando hanno battuto 4-2 il Torino allo Stadio Ezio Scida .

IL CROTONE – La squadra calabrese ha da poco cambiato allenatore, con Serse Cosmi che è subentrato al posto di Giovanni Stroppa. Dall’arrivo del nuovo allenatore, sono arrivate una sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta, e una vittoria casalinga contro il Torino. Proprio il successo contro la squadra granata ha restituito speranze per la salvezza al Crotone, che ora si trova a sette lunghezze di distanza dal Cagliari. La salvezza resta dunque un’impresa quasi impossibile, con i rossoblù che devono cercare di cambiare marcia soprattutto in trasferta, dato che sin qui gli uomini di Cosmi hanno ottenuto 2 pareggi e 11 sconfitte in 13 gare: decisamente troppo poco per ambire a rimanere in Serie A.

LA FORMAZIONE (3-4-1-2) – Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy.

LA STELLA – In termini realizzativi, è sicuramente il nigeriano Simy la stella offensiva di questo Crotone. Dieci gol e due assist in campionato sin qui, con la doppietta messa a segno contro il Torino che testimonia il suo attuale stato di grazia. Aiutato e non poco dalle qualità tecniche di Messias e Ounas, Simy è al momento il giocatore che deve portare punti al Crotone.

IL PRECEDENTE – L’ultimo precedente dello Stadio Olimpico tra Lazio e Crotone risale al 23 Dicembre 2017, nella stagione in cui i biancocelesti si videro sfuggire la Champions League all’ultima giornata contro l’Inter. La gara contro il Crotone terminò 4-0 in favore della Lazio, grazie alle reti di Lukaku (56′), Immobile (78′), Lulic (86′) e Felipe Anderson (89′), tutte arrivate nel secondo tempo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: