SOCIAL | Anche il Papu Gomez applaude la Scarpa d’Oro d’Immobile | FOTO





Ha lasciato la Serie A, ma non le vecchie rivalità ed amicizie. Stiamo parlando di Alejandro, el Papu, Gomez che dopo aver lasciato l’Atalanta per approdare al Siviglia, non ha dimenticato le sfide dello scorso anno che lo hanno coinvolto sia a livello collettivo che personale. Secondo nella classifica assist dietro Luis Alberto, l’argentino ha voluto, via social, ha voluto omaggiare sia il Mago che il fresco vincitore della Scarpa d’Oro Ciro Immobile con un breve commento al post in cui il 10 laziale si complimentava con l’attaccante campano: “Due fenomeni“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: