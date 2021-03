SOCIAL | Luis Alberto alle prese con la crossbar challenge | VIDEO





Luis Alberto sa fare gol (7 in stagione al momento), ma non solo. Il Mago biancoceleste, infatti, tra le mura di Formello si è sottoposto alla crossbar challenge, la sfida delle traverse. Il 10 d’ Inzaghi è partito bene colpendo due legni su lei, ma poi si è leggermente perso totalizzando solamente un 3-6. Il tutto è stato ripreso e pubblicato via social dall’agenzia che lo segue, la You First Sports.

