SOCIAL | Scarpa d'Oro, Immobile la porta a Formello per farla vedere ai compagni – VIDEO





Ieri è stato premiato in Campidoglio per la vittoria della Scarpa d’Oro 2019/20. Una bella cerimonia, anche se più piccola di quella che avrebbe meritato: a causa del COVID, ovviamente, non è stata ammessa la presenza di un gran numero di persone, pertanto niente tifosi. Durante il proprio discorso, Ciro Immobile ci ha tenuto a dedicare la vittoria ai compagni, che gli hanno permesso di raggiungere questo ambito premio. Per questo motivo, come testimoniato da Sergej Milinkovic-Savic con una Instagram Stories, ha portato la Scarpa d’Oro a Formello, per farla vedere ai compagni.

