"Ti piacerebbe diventare un giornalista sportivo?" Riparte il CORSO 'Sport & Comunicazione' by LazioPress.it | ULTIMI POSTI DISPONIBILI





Affacciarti nel mondo del giornalismo sportivo è sempre stato il tuo sogno? Bene, LazioPress.it è pronta ad offrirti gli strumenti per trasformarlo in realtà. Sarai tu il protagonista.

Siamo arrivati alla 4° edizione del nostro Corso ‘Sport & Comunicazione’. E’ un percorso di 4 lezioni in DAD da 2 ore cadauna. Verrai seguito da professionisti della comunicazione, provenienti dai maggiori quotidiani nazionali e dalle più grandi piattaforme televisive e radiofoniche, restando in contatto con loro per tutta la durata dell’esperienza.

Avrai la possibilità di scendere in campo in prima persona, cimentandoti nella scrittura di articoli ed entrare a far parte della nostra redazione sportiva.

A te cosa chiediamo? Buona volontà, passione e serietà.

Questo Corso è per gli aspiranti giornalisti sportivi e il docente sarà Emiliano Bernardini, giornalista professionista de “Il Messaggero”.

I posti sono limitati a massimo 5 partecipanti.

Il corso si svolgerà in DAD e avrà la durata di 4 lezioni settimanali di 2 ore cadauna (il giorno della settimana da concordare con tutti i partecipanti, l’orario sarà di mattina). Età minima 18 anni.

Se sei interessato e vuoi sapere il costo totale, invia una mail con le tue generalità e un numero di telefono all’indirizzo corso@laziopress.it, oppure compila il Form di contatto.



LA DATA D’INIZIO DEL CORSO sarà fissata al raggiungimento di 5 iscritti.

Ti aspettiamo!!!!

