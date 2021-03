Totti: “Social e Covid problemi del calcio moderno. E quell’episodio con Balotelli..”





Francesco Totti ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che verrà pubblicata integralmente nella giornata di domani, dove ha ripercorso la sua carriera alla Roma e non solo. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“Qualcosa di cui mi rimprovero? Il calcio a Balotelli e lo sputo a Poulsen. Sono state le cose più brutte che potessi fare, cose non da me. Tuttora non riesco a capire come possa aver compiuto gesti simili. Il calcio moderno è profondamente cambiato. Sono successe tante cose: prima l’arrivo dei social che ha fatto sbarellare e rendere più individualisti i giocatori, poi questa anomalia di un campionato col Covid e senza pubblico. Ma il problema è più di fondo, stanno sparendo i campioni. Ci sono meno campioni e più giocatori costruiti”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: