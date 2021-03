Verso Lazio-Crotone: nel 2017 l’ultima volta all’Olimpico..





Venerdì alle ore 15.00 la Lazio di Simone Inzaghi ospiterà all’Olimpico il Crotone del neo-allenatore Cosmi, subentrato in panchina da due giornate. Alla luce della classifica questo match risulta essere una chiave importante per il prosieguo della stagione dei biancocelesti. Troppi, infatti, i punti persi per strada, che stanno rendendo sempre più problematica la riaffermazione della Lazio in quelle zone della classifica che contano davvero.

Dall’inizio del girone di ritorno sono 9 i punti ottenuti in 6 gare e a pesare sono soprattutto le 3 sconfitte, tutte rimediate in trasferta, frutto in parte di gare iniziate con la giusta mentalità e concentrazione che sono però andate calando sempre più con lo scorrere dei minuti. Ecco perchè serve una scossa, un segnale forte di ripartenza e lo scontro con il Crotone può diventare l’occasione propizia.

Tre anni fa l’ultima volta all’Olimpico

I rossoblù sono il fanalino di coda di questo campionato con soli 15 punti e, ulteriori passi falsi, potrebbero risultare fatali alla permanenza del club in Serie A. L’ultimo precedente tra Lazio e Crotone, all’Olimpico, risale al 23 dicembre 2017. Anche la Lazio di quella stagione nelle ultime 6 gare non aveva convinto a pieno, totalizzando soli 8 punti. Eppure contro i rossoblù arriva una vittoria netta, per 4-0: reti di Lukaku, Immobile, Lulic e Felipe Anderson. Quell’anno i biancocelesti mancarono di un soffio la Champions League, chiudendo il campionato quinti.

Domani una Lazio sicuramente diversa, ma con dei punti fermi, quali mister Inzaghi e alcuni giocatori rimasti legati a questi colori, ospiterà di nuovo il Crotone in casa, a distanza di poco più di 3 anni. Molte le cose cambiate da allora, ma gli obiettivi sono rimasti invariati, così come la motivazione e le forze che dovranno essere dispiegate nel terreno di gioco per portare a casa il successo. E allora non resta che affidare l’ultima parola, come sempre, al campo.

