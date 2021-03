27° SERIE A | LAZIO-CROTONE 3-2 (14′ Milinkovic, 30′ Simy, 39′ Luis Alberto, 40′ Simy (r), 85′ Caicedo)





🇮🇹 27° #SerieA | ⚽ #LazioCrotone | 🗓️ 12/03/2021 | ⌚ 15:00 | 🏟 Stadio Olimpico | 📍 #Roma | 📺 #Sky | ⚖️ #Rapuano | ☀️ 15°

Squadre in campo per i saluti iniziali: tra pochi minuti sarà Crotone-Lazio

1′ PARTITI! Primo pallone affidato ai padroni di casa.

7′ La prima conclusione della gara è di Correa: palla alta.

9′ Ancora in avanti la Lazio: Cordaz manda in corner il tentativo di Immobile.

14′ GOOOOLL!! LAZIO IN VANTAGGIO GRAZIE ALLA RETE DI MILINKOVIC!!

21′ Ancora pericolosi biancocelesti con Acerbi che serve Immobile: spedisce in angolo il muro rossoblu.

30′ PAREGGIA SIMY: LAZIO-CROTONE 1-1!

37′ Va al tiro Luis Alberto: blocca il portiere avversario.

39′ GOOOOLL! RADDOPPIA LA LAZIO CON LUIS ALBERTO!!

45′ Duplice fischio: Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1!

46′ Riparte il secondo tempo con un cambio per il Crotone: Magallàn lascia il posto a Djiji.

49′ Rigore per il Crotone.

50′ SIMY TRASFORMA IL RIGORE: LAZIO-CROTONE 2-2!

53′ Il primo giallo della gara è ai danni di Djiji.

56′ Tiro del Mago: Cordaz si salva mandano la sfera in angolo.

57′ Ci prova Immobile: conclusione imprecisa del bomber laziale.

63′ Tenta l’azione personale Correa: dopo un paio di tentativi, blocca Cordaz.

65′ Cambia il Crotone: Reca lascia il posto a Rispoli.

70′ Due sostituzioni per la Lazio ed una per il Crotone: Leiva e Fares lasciano il posto ad Escalante e Lulic, per gli avversari BEnali sostituisce Pereira.

74′ Di testa il Sergente spedisce di poco fuori.

75′ Doppio cambio per mister Inzaghi: fuori Immobile e Correa, dentro Caicedo e Muriqi.

78′ Provvidenziale Reina che si oppone a Rispoli.

78′ Giallo anche per Rispoli.

79′ Ancora Milinkovic vicino alla rete: Cordaz salva i suoi.

83′ Ammonito Petriccione per aver fermato fallosamente Luis Alberto

83′ Ultimo cambio biancoceleste: Pereira rileva Radu.

85′ GOOOOLL!! LAZIO IN VANTAGGIO GRAZIE ALLA RETE DI CAICEDO!!

88′ Sostituzione Crotone: Di Carmine al posto di Petriccione.

90′ Ci prova Pereira con il destro: spara alto.

90′ Sono 4 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

90+4′ TRIPLICE FISCHIO: LA LAZIO BATTE IL CROTONE 3-2!

