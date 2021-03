CdS | ”Ecco perchè il Torino poteva giocare”





Oggi si pronuncerà il Giudice Sportivo sul caso della gara del 2 marzo: sveliamo alcuni stralci della difesa di Lotito.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ”Reclamo infondato. Il Torino non può invocare alcuna causa di forza maggiore. La quarantena disposta il 23 febbraio dell’Asl di Torino, ordinanza ad effetto immediato per la tutela della salute, non poteva decorrere dal giorno successivo con scadenza il 2 marzo e non l’1. Era venuta meno il 28 febbraio, giorno in cui il Torino aveva ripreso gli allenamenti, cui ha fatto seguire un provvedimento retroattivo dell’Asl. Provvedimento illegittimo’‘. Questa la difesa della Lazio, un piano d’attacco a tutti gli effetti per fare chiarezza su quanto accaduto nei giorni precedenti la gara: Lotito denuncia irregolarità protocollari e medita azioni penali. La memoria difensiva è stata presentata mercoledì alle 23:46 e si attende ora la decisione di Mastrandrea. Alcune indiscrezioni di ieri riportavano l’orientamento del Giudice Sportivo a decretare il rinvio della partita o a richiedere un supplemento di indagini alla Procura Figc. Se Lotito non otterrà il 3-0 a tavolino, farà ricorso alla Corte d’Appello.

