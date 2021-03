CONFERENZA INZAGHI: “Ottima gara nonostante gli errori, con Caicedo stima reciproca. Immobile? non deve innervosirsi”





La Lazio batte 3-2 il Crotone grazie alle reti di Milinkovic, Luis Alberto e Caicedo; il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa ha commentato il successo casalingo: “Ottima gara, ma sui gol abbiamo commesso errori che non possiamo permetterci. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo vinto una gara importante. Sono stati bravi i giocatori che sono subentrati, indipendentemente dal modulo. Felipe sa la stima che ho per lui, è reciproca, è un grandissimo calciatore ed un ottimo professionista: ha avuto un problema serio nei mesi scorsi e purtroppo ha lavorato poco, ma nel frattempo sono arrivate le reti di Muriqi e ci sono Correa ed Immobile; oggi Caicedo ha fatto l’ennesimo gol importantissimo per noi e per la classifica. Immobile? Deve continuare a lavorare, senza innervosirsi: è un momento in cui la palla non entra, ma deve credere in lui e tornerà a segnare. La ripartenza? Eravamo stati bravi, in quell’occasione poi Fares è stato troppo irruente ma la squadra era proiettata verso la porta avversaria per cercare il terzo gol“.

