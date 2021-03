Covid, zona rossa in tutta Italia a Pasqua dal 3 al 5 aprile





Come riporta il Corriere.it dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa. Il nuovo decreto approvato nella giornata di oggi dal consiglio dei ministri sostituirà il Dpcm con entrata in vigore dal 16 marzo al 6 aprile con misure ancora più restrittive. Durante le vacanze di Pasqua l’Italia intera andrà quindi in lockdown, con visite ad amici e parenti dunque vietate (ad eccezione di eventuali regioni bianche).

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, nelle regioni in zona arancione sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata dalle 5 alle 22 nei limiti di due persone oltre a quelle già conviventi. In ogni caso spostamento vietato nelle zone rosse. Le regioni gialle passeranno in zona arancione. La Sardegna dovrebbe rimanere bianca. Oltre alla Lombardia, che tornerà rossa da lunedì, rischiano Piemonte, Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Rischia anche il Lazio (in cui l’Rt di ieri è arrivato a 1,3) così come la Calabria. Campania, Basilicata e Molise resteranno ancora rosse.

