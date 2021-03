Crotone, Cosmi in conferenza: “Volevo fare dei cambi ma non essendo in panchina è mancata l’immediatezza: chissà come sarebbe finita”





Termina 3-2 in favore dei padroni di casa la gara tra Lazio e Crotone, anticipo della 27esima giornata di Serie A Tim. Nonostante la squalifica che lo ha tenuto lontano dalla panchina Serse Cosmi, l’attuale tecnico dei rossoblu, ha commentato la sconfitta dell’Olimpico: “C’è rammarico dopo aver recuperato i due gol, ma non abbiamo subito niente e dovevamo fare bene gli ultimi 10 minuti, soprattutto sulle palle alte. Stare fuori e comunicare con la panchina fa sì che si perda l’immediatezza: prima del 3-2 avrei fatto due cambi, ma purtroppo non c’è stata l’opportunità. Chissà se sarebbe finita diversamente. E’ stato frustante stare lontano e questo deve far riflettere sull’impossibilità di togliere gli allenatori dal campo, soprattutto per situazioni assurde. Ci sarebbe da disquisire sull’episodio. Tornando al campo, prendiamo gol evitabili. Nelle letture dobbiamo migliorare. Per il resto non posso rimproverare nulla alla squadra: gli avversari erano bravi, oggi a 5 minuti dalla fine ero convinto di pareggiare ma capita che un tiro diventi assist e termini così la gara“.

