ESCLUSIVA – Luigi Saporito (GdS): “Lazio squadra collaudata e forte, ma attenzione ad Ounas e Simy. Cosmi? Forse tardivo il suo arrivo”





Ancora qualche ora e poi si darà il via a Lazio-Crotone. Biancocelesti che devono rialzare la testa dopo le ultime sconfitte per avere qualche speranza di giocare la Champions anche il prossimo anno; rossoblù che invece hanno iniziato un nuovo ciclo con Serse Cosmi in panchina e cercheranno di uscire dalla zona retrocessione. A presentare la gara dell’Olimpico in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it ha parlato il corrispondente del Crotone per la Gazzetta dello Sport, Luigi Saporito. Ecco le sue parole sul match.

Lazio-Crotone, che gara si aspetta?

“Il Crotone è un po’ rinfrancato dopo la vittoria contro il Torino, soprattutto nella mente pittosto che nelle gambe. La squadra con l’arrivo di Cosmi inizia a prendere consapevolezza dei suoi mezzi, forse con un leggero ritardo e diventa complicato vista la posizione in classifica raggiungere la salvezza”.

L’arrivo di Serse Cosmi ha dato un segnale nella gara contro il Torino, crede potrà cambiare il cammino del Crotone?

“Le partite sono diverse da avversario a avversario. Contro il Torino giochi a viso aperto e puoi anche vincere, così come è stato mentre contro l’Atalanta (ultima big affrontata) e contro la Lazio c’è una percentuale di imprevedibilità e di difficoltà nettamente superiore. Non dimentichiamoci che oggi si gioca fuori casa, al netto dell’assenza del pubblico, è sempre difficile giocare a Roma ma poi la differenza sta proprio nella cifra tecnica. Il Crotone era stato costruito per salvarsi e per fare più punti possibili, ma non può pensare di poter opporre una cifra tecnica ad una squadra collaudata come la Lazio. I biancocelesti sono una grande squadra con un grande allenatore e continueranno a fare bene”.

Lazio che arriva arrabbiata dopo gli ultimi risultati, ha fame di gol e di vittoria. Può essere un’arma a doppio taglio?

“Bisogna capire quali saranno le parole del tecnico ai suoi ragazzi nella riunione tecnica. Io credo che la Lazio penserà solo alla sfida di oggi e punterà a vincere. Sicuramente ha bisogno di ricaricarsi dopo due sconfitte di fila e poi la premiazione di Immobile per la Scarpa d’Oro darà una forte carica psicologica. Oggi vedremo una Lazio diversa, contro un Crotone disperato che farà di tutto per tornare dall’Olimpico con un risultato positivo”.

Immobile vincitore della Scarpa d’Oro non segna da molte partite, teme che il Crotone possa essere l’avversario del ritorno al gol?

“Immobile è la bestia nera del Crotone, in tutti e quattro gli incontri è sempre andato in gol. Ha una certa facilità a segnare ai rossoblu, sia in casa che all’Ezio Scida. Un giocatore come Immobile è quasi impossibile da marcare e il Crotone non è di certo la miglior difesa. Per non parlare poi degli altri come Milinkovic e Luis Alberto”.

Simy è sicuramente il giocatore più in forma e pericoloso dei rossoblù. A cosa dovrà fare più attenzione la squadra di Inzaghi?

“Simy con l’allenatore precedente era rimasto fuori due settimane dopo l’arrivo di Di Carmine, poi con Cosmi lo abbiamo rivisto in campo e infatti due partite e tre gol e non credo sia un caso. La difesa della Lazio più che avere un occhio di riguardo verso Simy, dovrebbe avere più attenzione per Ounas che è un giocatore che strappa lo scatto e spesso nel 1VS1 riesce ad avere la meglio, ha un stro incredibile e gli riescono moltissime giocate. Simy sarà sicuramente pericoloso, essendo anche capocannoniere ma attenzione a chi arriva da dietro con estro, fantastia e fisicità”.

Chi sarà l’uomo partita?

“Spero sicuramente che l’uomo partita non sia Cordaz, perché se la squadra di Inzaghi dovesse prendere d’assedio l’area rossoblu l’unico baluardo sarà lui. Mentre mi aspetto da Ounas una riconferma, soprattutto anche alla luce di quello che ha passato questo ragazzo nei giorni scorsi. Purtroppo è stato colpito da beceri attacchi razzisti che sono incommentabili, e per questo spero voglia dara un segnale importante rispondendo sul campo alle stupidagini che alcuni scrivono da dietro una tastiera. In casa Lazio ho l’imbarazzo della scelta. Adoro Milinkovic-Savic e mi piace tantissimo Luis Alberto. Immobile nemmeno lo considero perché è un fuoriclasse a parte. Fortunatamente non giocherà Lazzari che avrebbe dato diversi problemi a Cosmi. Mi ricordo un gol all’Ezio Scida di Milinkovic-Savic e non lo scorderò mai, davvero un fuoriclasse”.

