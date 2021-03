Gds | Lazio d’assalto: Immobile carica Correa





Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Correa è un attaccante atipico: segna alle grandi avversarie (Bayern, Bruges, Atalanta e Juventus) ma tende ad eclissarsi di fronte alle medie e piccole squadre. Il trend del Tucu, comune alle passate stagioni, non è cambiato in questa stagione. Ma adesso servono i gol per poter continuare a rimanere in corsa per la zona Champions. A ispirare l’argentino potrebbe essere proprio Ciro Immobile, che nella giornata di ieri ha portato la Scarpa d’oro a Formello per festeggiare con la squadra. Correa si è fatto immortalare insieme all’attaccante con il premio, postando una foto sui social: ”Un onore giocare accanto a te, ti meriti questo prestigioso premio. Felice per te”. La risposta dell’attaccante napoletano non si è fatta attendere: ”Grazie amico mio, grazie a te e a tutti voi che avete reso questo possibile”. Adesso è necessario dimostrare sul campo e la sfida odierna contro il Crotone potrebbe essere una buona opportunità per l’argentino, che aveva segnato ai rossoblù anche nella gara di andata.

