AGGIORNAMENTO 13:40 – Il Presidente Vito Cozzoli di Sport e Salute ha parlato in merito alla nomina di Valentina Vezzali come nuovo sottosegretario allo Sport. Ecco le sue parole: “Il mondo dello sport, travolto dalla pandemia in tutti i suoi aspetti, ha bisogno di un sottosegretario autorevole, indipendente e competente. Valentina Vezzali incarna queste caratteristiche e aiuterà il sistema sportivo a superare la crisi. Il suo curriculum in pedana, la sua incredibile bacheca di medaglie rendono il sottosegretario Vezzali una campionessa d’oro, per l’Italia e per il mondo intero. Ma anche lei, come tutti gli atleti, ha cominciato in un’associazione sportiva dilettantistica. Conosce le gioie, le emozioni, i sacrifici e i problemi dello sport di base e di chi lo fa vivere. Saprà stare vicina a chi ogni giorno porta avanti il valore educativo, formativo e sociale dell’attività sportiva. Specialmente nell’attuale momento difficilissimo. L’appartenenza al Corpo della Polizia di Stato la renderà ancora più sensibile a questi valori, che Sport e Salute è chiamata a promuovere. Non a caso il sottosegretario Vezzali aveva aderito al progetto Legend, per portare i campioni del passato accanto ai praticanti di ogni livello. Da parte nostra quindi i migliori auguri di buon lavoro”.

Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario allo Sport, nominata oggi dal Consiglio dei Ministri. Il nome dell’ex schermitrice ed ex deputata (eletta nella scorsa legislatura con Scelta Civica e considerata vicina al presidente del Coni Giovanni Malagò), è stato proposto dal partito democratico. Una candidatura che ha trovato da subito anche il placet del Movimento 5 Stelle, di Lega e Fratelli d’Italia.

Il CDM ha dato il via libera alla nomina#SkySport #Vezzali #ValentinaVezzali pic.twitter.com/KrqepGTRnK — skysport (@SkySport) March 12, 2021

