I nuovi colori delle regioni da lunedì 15 marzo: il Lazio in zona rossa





Nella giornata di venerdì il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà le nuove ordinanze sui colori delle regioni che entrano in vigore lunedì 15 marzo.

Le regioni in zona rossa

La Lombardia torna in zona rossa, per decisione delle autorità regionali. Dovrebbero passare alla zona rossa anche:

Bolzano

Trento

Basilicata

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Piemonte

Veneto

Marche

Le regioni in zona arancione

Da lunedì dovrebbero essere arancioni:

Abruzzo

Calabria

Liguria

Molise

Puglia

Sicilia

Umbria

Toscana

Valle d’Aosta

La Sardegna dovrebbe rimanere in zona bianca. Il decreto in vigore dal 15 marzo al 6 aprile Venerdì è stato anche approvato dal consiglio dei ministri un decreto che sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile e introdurrà misure più restrittive e regole rigide nella determinazione dei colori assegnati a ciascuna regione.

