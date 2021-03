Juventus-Napoli, altro rinvio: ecco quando si giocherà





La Lega Serie A ha ufficializzato un nuovo rinvio per Juventus-Napoli, che era in programma lo scorso 4 ottobre. Il big match che si doveva recuperare il 17 marzo, come si legge nella nota, è stato spostato al 7 aprile alle ore 18.45.

