La Repubblica | Con Ciro-Correa più Radu. Inzaghi: vietato sbagliare





Oggi c’è il Crotone di Cosmi. Verso il recupero della gara contro il Torino.

Come riportato da La Repubblica, si gioca proprio di venerdì la sfida contro i rossoblù dal momento che domani all’Olimpico si terrà il Sei Nazioni di rugby. Recuperati alcuni giocatori, Inzaghi punta su Ciro, Correa e Radu. La giornata di oggi è cruciale anche per un’altra questione, il Giudice Sportivo deciderà su Lazio–Torino, non disputata il 2 marzo per assenza dei granata. Al momento la soluzione più probabile resta il rinvio della gara, ma il Giudice potrebbe anche richiedere un supplemento di indagini alla Procura federale. Se non arriverà il 3-0 a tavolino, la Lazio presenterà ricorso alla Corte d’Appello.

