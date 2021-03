ANGOLO DEL TIFOSO | L’appello di Matteo a Immobile: ”Il mio più grande sogno è incontrare Ciro per farmi autografare il braccio e poi tatuarlo”





Matteo Rossetti, giovane tifoso laziale e grande ammiratore di Ciro Immobile, lancia un appello ai microfoni di LazioPress.it.

Puoi raccontarci la tua esperienza, quando inizia la storia?

”Tutto è nato nel 2009. Ero un bambino, avevo 11 anni, quando Ciro esordì in Serie A con la Juve: lo vidi in tv per la prima volta, era giovanissimo e, da quel momento, iniziai a seguirlo con più accuratezza in tutte le squadre per cui ha giocato. Quando arrivò a Pescara andai allo stadio per vedere dal vivo le sue partite, solo per lui. Come ogni bambino poteva avere un idolo Pelè, Ronaldinho, Messi… per me era lui, Ciro Immobile. Gli ho sempre scritto sui social, condividendo post, ma purtroppo non ho mai ricevuto risposte. Qualche mese fa scrissi anche al manager su Instagram, ma a causa del Covid, non è stato possibile contattarlo”.

Qual è il tuo sogno?

”Il mio sogno, da quando l’ho visto nel 2009, pensando che non sarebbe mai successo, era vederlo vincere la Scarpa d’Oro con la Lazio. Se questo fosse successo, mi sarei voluto tatuare la firma di Ciro sul braccio”.

Cosa vorresti dire a Immobile?

”Ho sempre seguito tutte le partite delle squadre in cui ha giocato: ho tutte le maglie, tutte le figurine. Io non chiedo nulla, vorrei solo fargli sapere che dieci anni fa ci ho sperato e creduto in quella Scarpa d’oro e per di più con la Lazio, nonostante fosse un sogno molto ambizioso. E invece, il 10 marzo 2021 io ero proprio lì sotto il Campidoglio con Ciro che viene premiato, indossando la maglia biancoceleste. Vorrei incontrare Immobile per congratularmi con lui e fargli sapere che io, forse prima di lui, ho creduto in questo sogno. Vorrei che sapesse quanto sono felice e quanto questo significhi per me. Lo seguivo da prima ancora che stesse con Jessica, mentre ora ha 3 figli. Non lo conosco, ma gli voglio bene”.

