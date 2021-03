Lazio-Crotone, Caicedo: “Non faccio parte dell’undici titolare, ma lavoro per momenti come questo”





Al termine del primo anticipo della ventottesima giornata di Serie A, partita vinta dalla Lazio per 3-2 sul Crotone, Caicedo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Abbiamo vinto col lavoro di tutti. Ho preso al volo quel pallone, ma la vittoria è frutto di tutti. Tutte le squadre hanno avuto un momento di difficoltà. Questo è il nostro, dopo alcune sconfitte. L’ambiente Lazio ci vorrebbe sempre lì sopra a lottare, la forza del gruppo è questo. Oggi siamo stati umili ed abbiamo portato punti a casa. Io lavoro per giocare, il mister ha deciso che sono altri gli 11 titolari, ma io lavoro a testa bassa per risultati come questo.”

