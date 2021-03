Lazio-Crotone, dopo il gol vittoria di Caicedo arrivano le celebrazioni in Ecuador





Lazio-Crotone, minuto 84: l’attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo raccoglie in area di rigore un tiro di Escalante destinato verso la porta, e dopo lo stop con il sinistro si gira e di prepotenza trafigge la porta rossoblù custodita da Cordaz regalando alla Lazio 3 punti importantissimi in chiave qualificazione in Champions League. Dopo il gol vittoria del biancoceleste in maglia 20, sono arrivate anche le celebrazioni in Ecuador, Paese natale della ‘pantera’. Queste le reazioni di alcuni siti sportivi dell’Ecuador:

Golazo de Felipe Caicedo le da el triunfo a Lazio en el desenlace contra Crotone ► https://t.co/d0lMbq5PU4 pic.twitter.com/U3xLRNwq8e — Marcador (@marcadorec) March 12, 2021

¡EL ECUATORIANO BRILLA CON LUZ PROPIA!#FelipeCaicedo le da la victoria (3-2) a la #Lazio ante #Udinese y lo pone pelear puestos de #UEL. ↪ https://t.co/aIU9NyK4Pw pic.twitter.com/GM8W9ddlcX — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) March 12, 2021

Go-La-Zo de Felipe Caicedo para la victoria de Lazio https://t.co/ahDKeBF6Ma pic.twitter.com/Ne0MRaqsiq — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 12, 2021

