Lazio-Crotone, Escalante: “Vittoria importantissima, siamo un gruppo unito e si vede nelle esultanze”





Al termine della gara Lazio-Crotone, il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Sono contento per il risultato di oggi era quello che importava. L’abbraccio di Luis dopo il gol è stato bello, il gruppo è tutto. Qui siamo un gruppo forte, siamo tutti amici e si è visto nell’esultanza di luis alberto. Nessuna partita in Serie a è facile dobbiamo pensare già alla Champions anche se loro sono davvero forti, vedremo come andrà. I 3 punti di oggi sono molto importanti e dobbiamo continuare così. Penso che anche il Crotone voleva fare la sua partita, ma noi siamo stati più bravi e abbiamo portato a casa il risultato”.

