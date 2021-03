Lazio-Crotone, i convocati biancocelesti di mister Simone Inzaghi





Manca sempre meno alle ore 15:00, orario in cui avrà inizio la 27° giornata di Serie A. Ad aprire la giornata sarà proprio la Lazio che ospiterà il Crotone ultimo in classifica. In vista del match dello Stadio Olimpico di Roma, ecco la lista dei 22 convocati da mister Simone Inzaghi per la sfida contro il Crotone:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;

Centrocampisti: Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: