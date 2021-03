Lazio-Crotone, Inzaghi: “Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Immobile? Deve credere in se stesso”





Al termine del match vinto dalla Lazio per 3-2 sul Crotone, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Liberazione? E’ una vittoria che volevamo a tuti i costi, dopo Bologna, Juventus e Bayern Monaco dovevamo fare meglio. Ci mancano i 3 punti di Bologna, abbiamo qualche punto di ritardo. Questa vittoria sapevamo che sarebbe stata difficile, ma abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Ho visto la solita Lazio, con tante occasioni. Abbiamo preso il primo gol dove eravamo in 6 attorno al Simy e ci è passata sotto le gambe. Nel secondo caso Fares deve accompagnare l’avversario e non fare quell’errore. Abbiamo vinto una partita importante. Caicedo? Sappiamo tutti l’importanza che ha oggi. Ho pensato anche di farlo giocare dall’inizio, poiché sono dieci giorni che si allena bene. Prima lo faceva solo a sprazzi. Anche gli altri che sono entrati dopo hanno fatto molto bene. Quando Felipe si allena bene lo abbiamo sempre impiegato. Poi c’è stato l’acquisto di Muriqi che è stato molto importante per noi, ha fatto 3 gol. Di volta in volta deciderò chi sta meglio o no per giocare lì in attacco. Immobile? Deve continuare a lavorare come fatto in questi giorni. Poi questi momenti ci sono per tutti. Ha avuto un problema simile nel secondo anno, ma gli posso dire di credere in se stesso e continuare a giocare. Avrei potuto optare per far giocare tutti e tre, Caicedo, Correa ed Immobile. Radu? Sappiamo la sua importanza per noi in difesa. Poi l’infortunio suo e di Ramos sono stati importanti, perché con lui in campo abbiamo vinto molto. Ma dobbiamo essere bravi anche senza loro. Ramos può tornare per le ultime partite e darci una mano. Bayern? Andremo per fare la partia. Gli ottavi sono stati un grande risultato. Poi il Bayern ha fatto molti gol a grandi squadre, ma per noi che abbiamo preso 4 gol sembrava successo il finimondo.”

Il tecnico è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“La partita si era fatta complicata ma i ragazzi sono stati bravissimi perchè hanno messo il cuore e serviva questo. Sappiamo che abbiamo perso delle partite dove potevamo fare meglio contro grandi squadre ma questa vittoria ci dà un grande slancio e abbiamo anche una gara in meno quindi questo successo era ció che serviva. Il crotone è in un ottimo momento, giocano bene a calcio. Il nuovo allenatore gli ha dato una carica in più sapevamo che sarebbe stato difficile. Dovevamo essere bravi ad analizzare la gara, abbiamo giocato un ottimo calcio poi i due gol erano sicuramente da evitare ma siamo stati bravissimi a vincere una partita molto importante. Con il lavoro dobbiamo limitare quegli errori che spesso ci condizionano, ogni minima distrazione la paghiamo a caro prezzo, dobbiamo fare tutto per evitarle. Sappiamo che dovremo fare più punti possibili ma il tempo c’è, 33 punti in 11 partite sono ancora moltissimi. L’obiettivo champions c’è ancora, sappiamo che sarà difficilissimo ma siamo pronti a ripartire nel migliore dei modi”.

