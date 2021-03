Lazio-Crotone, le probabili formazioni





Ad aprire la 27° giornata di Serie A sarà la Lazio che, allo Stadio Olimpico di Roma, ospiterà il Crotone. I biancocelesti non possono commettere altri passi falsi, per continuare a lottare per un posto in Europa. Dopo le sconfitte contro Bologna e Juventus, c’è un solo risultato: vincere. Dall’altra parte c’è un Crotone rigenerato dall’arrivo di Serse Cosmi in panchina, con i tre punti importanti conquistati contro il Torino nell’ultimo turno. I rossoblù sono ancora all’ultimo posto in classifica, a meno sette dal quart’ultimo posto occupato dal Cagliari. In vista del match in programma quest’oggi alle ore 15:00, ecco le probabili formazioni di Lazio e Crotone:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Petriccione, Molina, Reca; Messias; Ounas, Simy.

Allenatore: Serse Cosmi.

