Lazio-Crotone, Marusic: “Avevamo tanta voglia di vincere e ci siamo riusciti, ora guardiamo avanti”





Al termine della gara Lazio-Crotone, il biancoceleste Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Oggi era partita molto difficile, i 3 punti ottenuti sono fondamentali. Dobbiamo lavorare di più e migliorare . Tra pochi giorni ci sarà la partita di Champions e dobbiamo guardare avanti. Dal primo minuto abbiamo avuto tanta voglia di vincere, abbiamo fatto gol dopo 15 minuti, poi loro hanno pareggiato ma contro queste squadre sappiamo che è sempre dura. L’importante era vincere e ci siamo riusciti. Radu è molto importante per noi, è stato fuori un mese, è rientrato e ha fatto un’ottima gara sono molto contento per lui. Bayern? Sono i più forti in Europa, è il mister che decide come dobbiamo giocare ma il nostro compito è dare il tutto per tutto. Per noi è una grande chance poter disputare una partita del genere. Io se posso aiutare la squadra mi adatto a tutto, faccio quello che mi dice il mister. L’importante è giocare bene e aiutare la squadra”.

