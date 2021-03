Lazio-Crotone, Milinkovic e Luis Alberto non segnavano nella stessa gara da 3 anni





Milinkovic-Savic e Luis Alberto non segnavano contemporaneamente in una gara della Lazio in Serie A da oltre 3 anni (Lazio-Chievo 5-2 del 21/1/2018). Solo un altro precedente in A (Atalanta-Lazio 3-3, 17/12/2017) e uno in Coppa Italia (Lazio-Novara 4-1, 12/1/2019).

LazioPage.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: