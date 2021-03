Lazio-Crotone, Simy: “La Lazio è una squadra fortissima ma possiamo mettere in difficoltà chiunque”





Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, a pochi minuti dal fischio d’inizio tra la Lazio e i pitagorici. Le sue parole:

“Viviamo un momento difficile ma con la consapevolezza che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Oggi giocheremo contro una squadra fortissima, una delle migliori d’Europa. Dobbiamo andare in campo con atteggiamento positivo per fare la nostra partita. Per affrontare squadre del genere non c’è un momento migliore. Dobbiamo fare una prestazione importante e sperare che la Lazio faccia qualche errore”.

