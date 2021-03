Lazio-Crotone, Tare nel pre-partita: “Oggi conta la vittoria vista la classifica. Immobile? E’ come un figlio per me”





A pochi minuti dal fischio di inizio di Lazio-Crotone ha presentato la gara ai microfoni di SkySport, il d.s. Igli Tare. Ecco le sue parole: “Oggi conta più del Bayern se guardiamo la classifica. Dobbiamo fare una grande gara e vincerla. Adesso sta mancando un po’ di lucidità e i momenti non girano in nostro favore. Con la Juve eravamo partiti bene ma poi con il gol loro abbiamo perso fiducia. Ciro conta tantissimo per noi, e io sono soddisfatto di averlo portato qui come fosse mio figlio. Il suo rendimento è sempre stato impressionante e il merito è di tutti. E’ un orgoglio per squadra, mister, società, tifosi e per la città di Roma”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: