Lazio-Sassuolo, multato Simone Inzaghi per espressioni blasfeme





Come riporta Ansa.it, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha ricevuto una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per le espressioni blasfeme pronunciate lo scorso 24 gennaio nella partita contro il Sassuolo, da pagare, come fa sapere la Figc tramite una nota “nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione”. Il tecnico aveva patteggiato dopo un’indagine della Procura Federale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: