Lazio seconda in Europa per vittorie interne: il dato





La vittoria della Lazio contro il Crotone per 3-2 è la reazione che serviva dopo la sconfitta della scorsa settimana allo Juventus Stadium. Il dato interessante è che quella contro i rossoblù è la settima vittoria interna consecutiva da parte dei biancocelesti, seconda miglior striscia d’Europa dietro all’Inter (10 successi in casi). Una statistica interessante che mostra quanto l’atmosfera dello stadio Olimpico riesca a dare una carica in più agli uomini di Inzaghi.

Per la Lazio settima vittoria interna consecutiva, seconda migliore striscia europea dopo le 10 dell’Inter, e sedicesima partita interna consecutiva con gol segnato, terza migliore striscia europea dopo le 24 del Barcellona e le 18 del Bayern #LazioCrotone — Lazio Page (@laziopage) March 12, 2021

Statistica offerta da Lazio Page

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: