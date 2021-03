Lazio-Torino, ecco la decisione del Giudice Sportivo





Il giudice sportivo ha deciso: Lazio-Torino si giocherà.

Il match di Serie A, valido per la 25esima giornata di campionato, era in programma martedì 2 marzo 2021 allo stadio Olimpico, ma la formazione granata non si è presentata in quanto bloccata dall’Asl visto il numero elevato di componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19. Pochi minuti fa la decisione ufficiale del Giudice Sportivo: niente 3-0 a tavolino per la Lazio, il match verrà disputato. La Lega Serie A renderà nota la nuova calendarizzazione della gara.

