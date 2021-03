Lazio-Torino, la nota del portavoce della Lazio sul provvedimento del giudice sportivo





Dopo la decisione del giudice sportivo in riferimento alla partita tra Lazio e Torino, la Lazio diffonde attraverso il proprio sito ufficiale la nota di Roberto Rao, responsabile della comunicazione del club biancoceleste: “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: