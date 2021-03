Metro | Inzaghi: ”Con il Crotone la vera Lazio”





La Lazio, prossima alla sfida di ritorno in Champions League, affronterà oggi il Crotone. Nella conferenza stampa, tenutasi nella giornata di ieri, Simone Inzaghi ha dichiarato: ”Le insidie sono tantissime, il Crotone ha cambiato l’allenatore da poco, viene da un’ottima vittoria e gioca bene a calcio. Dovremo approcciarla nel migliore dei modi, noi veniamo da un periodo delicato ma vogliamo tornare alla vittoria. Non sarà una sfida semplice, ma la squadra ha lavorato bene. Cercheremo di fare una partita da vera Lazio”.

Come riportato da Metro, il tecnico biancoceleste, in vista della gara contro i rossoblù, recupera Radu che prenderà posto sul centro sinistra della retroguardia con Acerbi in mezzo. Ballottaggio sul centro destra tra Patric e Musacchio. Cercano spazio anche Muriqi o Caicedo che darebbero respiro a un giocatore tra Correa e Immobile. Dovrebbe riposare Lucas Leiva, al suo posto potrebbe entrare Cataldi o Escalante.

