MOVIOLA – Gara corretta che Rapuano dirige senza affanni. Manca solo un giallo





La Lazio torna alla vittoria contro il Crotone e bagna con i tre punti l’esordio sotto la direzione del signor Rapuano. Match senza particolari problemi per il fischietto di Rimini che nel primo tempo lascia spesso giocare evitando inutili interruzioni. L’unica piccola sbavatura arriva al 19′ quando Petriccione entra molto in ritardo su Immobile fermando una ripartenza biancoceleste: Rapuano fischia il fallo, ma non ammonisce il centrocampista calabrese limitandosi al richiamo verbale. La ripresa parte con il botto: al ’49 Fares stende in area Messias che lo aveva anticipato molto bene con il direttore di gara che non può far altro che indicare il dischetto. Archiviato l’episodio clou, Rapuano dirige senza grandi affanni, anche se con qualche piccolo errore non rilevante, la gara. Solo i tre i gialli estratti, tutti corretti e ai danni degli ospiti. Djiji al ’54 commette un fallo duro su Correa, al ’78 Rispoli perde tempo eccessivamente su una rimessa laterale, infine al ’84 Petriccione ferma in ritardo Escalante.

