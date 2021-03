PAGELLE – Luis Alberto realizza e inventa, Milinkovic apre ma non chiude. Per fortuna che c’è Caicedo





Reina 6 – Il primo pensiero giunge con una rasoiata a fil di palo di Messias, si allunga ma non può arrivare sul rasoterra di Simy. L’attaccante nigeriano lo batte nuovamente dal dischetto, poi è bravissimo ad ipnotizzare Ounas lanciato a rete.

Patric 6 – Lascia troppo spazio fra se e Simy che ha il tempo di vedere l’angolino e piazzare il pallone per il pareggio. Subisce la fisicità dell’attaccante rossoblù che gravita sempre dalle sue parti per sfruttare la differenza fisica.

Acerbi 6 – Al centro è tutta un’altra storia come rendimento rispetto a quando viene impiegato come braccetto sinistro. Patisce i contropiedi dei calabresi nella ripresa dove non ha barriera a filtrare le avanzate ma tiene in piedi la baracca.

Radu 6,5 – Si ripresenta dopo l’operazione con una pennelleta per il piattone di Milinkovic che vale il vantaggio. Tiene la posizione con mestiere e spinge quando bisogna vincere.

Dall’83’ Pereira SV

Marusic 6,5 – Una spunta e una presenza costante sia sulla fascia che in area di rigore per chiudere le diagonali offensive. Meno cercato del solito ma inappuntabile.

Milinkovic 6,5 – Sblocca la partita calciando al volo un pallone perfetto di Radu. Si divora l’ennesimo vantaggio con due colpi di testa ravvicinati in cui prima trova Cordaz e poi colpisce fuori. Nel finale eccede in leziosismi pericolosi.

Lucas Leiva 5,5 – Solito discorso trito e ritrito. Finchè la squadra è compatta riesce a svolgere il suo lavoro senza problemi, appena la squadra si allunga iniziano le difficoltà.

Dal 70′ Escalante 5,5 – Fa fatica a a gestire il pallone e a chiudere varchi per proteggere la difesa. Si ritrova involontariamente come uomo assist nel gol vincente con un tentativo di tiro.

Luis Alberto 6,5 – Prende le misure su Cordaz la prima volta, alla seconda azzecca l’angolino. Le idee ci sono, i piedi pure ma i compagni non lo seguono e finisce per brancolare nel buio di una squadra priva di troppa fantasia.

Fares 5 – Fase offensiva buona con tante sovrapposizioni e cross interessanti nell’area del Crotone. Disastroso quando aiuta la difesa con quel goffo quanto inutile intervento su Messias.

Dal 70′ Lulic 5,5 – L’uomo sbagliato al momento sbagliato con una condizione non idonea.

Correa 5 – Ennesima partita dove potrebbe fare qualcosa e finisce per non combinare nulla.

Dal 76′ Muriqi 6 – Sfrutta il suo peso per tenere bassa la difesa avversaria e dopo il vantaggio amministra bene un paio di palloni per perdere tempo.

Immobile 5,5 – In attesa di tornare al gol, inverte i ruoli con Luis Alberto servendogli il pallone del nuovo vantaggio. E’ l’unica giocata degna di nota in una partita complicata dove dimostra ancora di non essere al top fisicamente.

Dal 76′ Caicedo 8 – Cos’altro deve fare per diventare il titolare inamovibile? I tre punti portano solo il suo nome e cognome, per l’ennesima volta.

All. Inzaghi 6 – Vince ma non convince, ne lui ne la squadra. Deve ringraziare Caicedo per i tre punti, anche stavolta cambi tardivi e un’ansia finale esagerata contro un avversario inferiore.

