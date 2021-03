PRIMAVERA | Giudice Sportivo, due giornate a Czyz e ammenda per il d.s. Tare. Bertini diffidato salta l’Ascoli





Dopo il pareggio per 3-3 della Lazio Primavera in casa contro il Genoa, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a giornata conclusa: due giornate di squalifica per Szymon Czyz, per avere, al 40° minuto del secondo tempo, indirizzato al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa. Marco Bertini, già diffidato, è stato ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, quindi salterà la prossima sfida contro l’Ascoli. Ed infine, come riportato dal comunicato del Giudice Sportivo, ammenda di 5.000 euro per il d.s. biancoceleste Igli Tare, perchè, al termine della gara, avvicinava il Direttore di gara e, seguendolo fino al rientro nello spogliatoio, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti con atteggiamento gravemente intimidatorio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: