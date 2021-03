Serie A, Caicedo al terzo posto per gol nei minuti finali nelle ultime 4 edizioni: un Laziale al primo posto





Nel primo anticipo della 27a giornata di Serie A, partita vinta dalla Lazio per 3-2 sul Crotone, il gol decisivo al minuto 84 è stato, ancora una volta, di Caicedo. Con questo gol l’attaccante ecuadoriano si è portato al terzo posto di una speciale classifica stilata da SportsCenter sul proprio profilo Twitter che ha a che fare con i gol fatti dal minuto 83′ in poi. Davanti a lui, che si è portato a 7 gol, in ex-aequo ci sono Ronaldo e Quagliarella con 9 gol ed al primo posto il compagno Immobile con 10 gol.

Los jugadores con más goles en los minutos finales de los partidos, durante las últimas 4 temporadas de la Serie A, incluyendo la actual. El ecuatoriano Felipe Caicedo, uno de las más efectivos. ¿El Top? su compañero de la Lazio, Ciro Immobile. pic.twitter.com/YMSAmlFnth — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: