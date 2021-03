Serie A, l’Atalanta vince in casa contro lo Spezia





Al Gewiss Stadium di Bergamo il match della 27° giornata tra Atalanta e Spezia termina 3-1. La gara si sblocca solo nel secondo tempo, quando al 53′ Mario Pasalic supera Zoet con un tiro di piatto sul primo palo. Due minuti dopo arriva il raddoppio di Muriel che con un tiro a giro segna la sua 16° rete in campionato. Al 72′ ancora Pasalic: doppietta personale e terzo gol della Dea. All’81’ Piccoli accorcia le distanze ma ai liguri non basta. Con i tre punti di questa sera l’Atalanta sale momentaneamente al quarto posto con 52 punti, mentre lo Spezia resta in 16° posizione con 26 punti.

