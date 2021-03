SOCIAL | La sorpresa della Lazio per Immobile – FOTO





Una vittoria preziosa, quella di oggi contro il Crotone. Al termine del match i biancocelesti hanno avuto un motivo in più per festeggiare. La società infatti ha deciso di fare un regalo a Ciro Immobile, premiato due giorni fa al Campidoglio per la Scarpa d’Oro 2020. La sorpresa per il bomber biancoceleste è stato un pallone, a forma di uovo pasquale, con la Scarpa incastonata all’interno. Sotto, un telo verde con la scritta “The King” (Il re) e “Golden Boot” (Scarpa d’oro).

La S.S. Lazio ha postato sui profili social ufficiali una foto che ritrae Immobile con il presidente Lotito accompagnata dalla frase “Che dolce sorpresa post-partita!”

