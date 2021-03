SOCIAL | La Uefa lancia il sondaggio sulla Scarpa d’Oro: “Ciro Immobile è…” | FOTO





Premiato due giorni fa in Campidoglio, Ciro Immobile ha ricevuto la tanto attesa Scarpa d’Oro, vinta grazie alle 36 reti in campionato nella scorsa stagione, 2019/2020. La Uefa, attraverso il profilo Twitter, ha voluto omaggiare l’attaccante biancoceleste, lanciando un sondaggio per descriverlo: “Ciro Immobile è ______”.

