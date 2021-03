Zingaretti: “Il Lazio da lunedì in zona rossa”





Situazione contagi in peggioramento, infatti da lunedì entreranno in vigore le nuove normative di contrasto con l’Italia a fascia arancione e rossa. Solo la Sardegna si salva restando in zona bianca. Il Lazio passerà da zona gialla a zona rossa visto il peggioramento dell’indice Rt, ed arrivano le conferme dallo stesso Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Come riporta ANSA il Presidente Zingaretti ha così preannunciato la zona rossa: “Anche la nostra Regione da lunedi’ sara’ chiamata a rispettare giustamente le regole della zona rossa”.

