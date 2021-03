Benevento, da domani squadra in ritiro





La gara di Serie A delle 18:00 ha visto la sfida tra Benevento e Fiorentina, con i padroni di casa che hanno perso per 1-4. Questa è la sconfitta numero 13 in campionato per gli uomini di Filippo Inzaghi. Al termine della gara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Direttore Sportivo del Benevento Pasquale Foggia, al posto dell’allenatore Inzaghi. Ecco le sue parole: “Perché ci sono io e non l’allenatore? Adesso è giusto che squadra e allenatore restino isolati per analizzare la partita, evitiamo altri pensieri. Inzaghi a rischio? No, assolutamente. E’ solo giusto che in questi momenti parli la società. L’unica cosa che mi sento di dire è che da domani inizierà un ritiro, è giusto fare un confronto fra uomini per analizzare un momento che oramai dura da un po“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

