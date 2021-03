Bundesliga, il Bayern Monaco consolida il primo posto: tris in casa del Werder Brema





Dopo la vittoria della Lazio nella sfida di ieri pomeriggio in casa contro il Crotone, ora nella testa di mister Inzaghi c’è la sfida contro il Bayern Monaco di mercoledì, gara di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. Come i biancocelesti, anche la squadra tedesca ha calato il tris in campionato: nella sfida conclusa pochi minuti fa in casa del Werder Brema, il Bayern ha vinto per 1-3 consolidando il primo posto. Reti di Goretzka, Gnabry ed il solito Lewandowski che portano la squadra di Flick a quota 58 punti, con il Lipsia secondo a -5 che scenderà in campo domani contro l’Eintracht Francoforte.

