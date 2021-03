Calcio 2.0: come i Social Network cambiano il rapporto con i tifosi





La pandemia attuale, come possiamo vedere nella vita di tutti i giorni, ha stravolto la nostra routine: come viviamo il calcio, è uno dei tanti ambiti coinvolti. Non poter andare allo stadio, evitare situazioni di assembramento, come ha influito sul rapporto tifoso-club?

Nonostante le limitazioni, il numero di persone che segue questo sport non è diminuito, anzi è stata registrata una crescita rispetto al passato. Questo dato è frutto di una diversa comunicazione che si instaura tra la società e la tifoseria: il magico mondo del web 2.0, più nel dettaglio i social network sites (SNS).

Oggi quasi tutte le società hanno aperto dei profili ufficiali su piattaforme -come Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok, Youtube– per raggiungere il numero più alto possibile di utenti-tifosi: gli stessi siti sono costruiti sul principio di interazione, uno scambio di idee tra coloro che dispongono di un account social. La Lazio, è molto attiva sia su Instagram (@official_sslazio) che su Twitter (@OfficialSSLazio), al momento non è sbarcata solamente su Tik Tok, SNS in tendenza solo di recente.

La connessione a Internet ci permette di vivere nel quotidiano quello che ruota intorno alla squadra, di ”sbirciare” la quotidianità dei giocatori e di tutti coloro che ruotano intorno alla squadra: questo tipo di meccanismo genera un’identificazione o rifiuto dei modelli mostrati (in base alla maggiore o minore vicinanza del nostro vissuto agli elementi condivisi).

Un altro aspetto interessante, che ha aiutato a far si che la comunicazione tifoso-società e tifoso-tifoso, non venisse limitata è stata sicuramente il second screen: questo termine fa riferimento a tutte le comunicazioni/commenti che avvengono sui SNS durante la diretta televisiva. Il second screen o social tv è quel meccanismo per il quale le persone, dotate di un dispositivo con connessione ad Internet (smartphone, tablet, smartwatch, pc), commentano un’evento televisivo, come le partite di Serie A.

In sintesi, queste piattaforme:

– consentono maggiore interazione con i tifosi, linfa vitale di ogni club;

– possono gestire il profilo societario come fosse un brand, condividendo contenuti esclusivi e non convenzionali;

– consentono di condividere brevi news in tempo reale;

– hanno maggiore visibilità, possono raggiungere un pubblico più vasto.

