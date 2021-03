CorSera | Caicedo, felicità un po’ amara: “Per il mister i titolari sono altri”





La zona Caicedo, stavolta, è arrivata all’84’, qualche minuto prima del solito. Ma è arrivata, e per Inzaghi non poteva esserci nota più lieta, nonostante l’ecuadoriano non sia proprio il ritratto della felicità. «Il mister ha deciso che i titolari sono altri». Lo dice senza peli sulla lingua, consapevole dei problemi al piede che lo hanno rallentato in questo inizio di 2021 ma anche delle scelte di Inzaghi, indirizzate altrove. Caicedo, con i 14 di ieri, dal 24 gennaio a oggi in campionato giocato soltanto 83 minuti e non segnava da due mesi (ultima rete a Parma il 10 gennaio). Lo ha fatto ieri in un momento delicatissimo della partita e della stagione. «Ma il merito è di tutti – dice – La squadra ha avuto un periodo di difficoltà, ma la forza di questo gruppo è stata l’umiltà. Siamo stati uomini e abbiamo portato i punti a casa. E io lavoro per momenti come questi».

Il Corriere della Sera

