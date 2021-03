ANSA | La Roma scrive alla lega per il rinvio di Juventus-Napoli





Sempre tramite ansa.it, si apprende come fonti della Lega Serie A fanno sapere come tutto sia stato eseguito nel pieno rispetto delle norme.

Inoltre, prendendo come riferimento lo statuto, non sarebbero consentiti ricorsi sulla formulazione del calendario rispetto alla volonta’ della

Roma, che nella lettera scrive di “riservarsi ogni azione a tutela della societa’, degli azionisti e dei tifosi, nelle sedi che si renderanno piu’ opportune.

Il recupero della gara di campionato tra Juventus e Napoli si sarebbe dovuto disputare il 17 marzo, mentre è stato spostato al 7 aprile alle ore 18:45. La Roma ha scritto in merito una lettera alla Lega A, presentando un esposto alla Lega contro il rinvio della partita, chiedendo chiarimenti sulla questione. Ecco una parte della lettera: “Le richieste di rinvio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e soprattutto le motivazioni di interesse sportivo alla base della vostra disposizione“. Lo riporta ansa.it.

