FORMELLO | Ripresa degli allenamenti in vista del Bayern Monaco: ancora differenziato per Lazzari





A seguito della vittoria ottenuta contro il Crotone, la Lazio si è ritrovata questa mattina alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo di Formello. Prossimo obbiettivo, il ritorno di Champions League con il Bayern Monaco.

Il gruppo squadra, ha svolto inizialmente l’attività di riscaldamento con mobilità articolare su ostacoli alti e skip basso. In seguito, è stato svolto un possesso palla a tre squadre (arancione vs fluo vs blu), per poi passare ad un possesso palla a due squadre (fluo vs arancioni), con Escalante, Cataldi e Lulic utilizzati a rotazione come jolly blu. Infine, sono state provate azioni finalizzate al cross con tiro in porta.

Da segnalare, il proseguimento del lavoro differenziato per Manuel Lazzari, che nella seduta di oggi ha svolto anche esercizi con il pallone. Non hanno partecipato all’allenamento odierno, oltre ai titolare di ieri nella sfida contro il Crotone, anche Luiz Felipe e Akpa Akpro.

